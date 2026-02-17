Sri Ganganagar: रात में मां के साथ सोई थी, सुबह डिग्गी में मिला ढाई माह की बच्ची का शव; इलाके मेें फैली सनसनी

श्रीगंगानगर। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में सनसनीखेज मामला सामने आया है। घड़साना क्षेत्र के निकटवर्ती 9 एमडी सतराना गांव में ढाई महीने की बच्ची का शव घर में बनी पानी की डिग्गी में मिला। इस घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई।