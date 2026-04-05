पाक से फिर आई करीब 60 करोड़ की हेरोइन खेप, चार युवको को दबोचा



- बीकानेर सेक्टर में 9 जनवरी को खाजूवाला के चक 40 केजेडी के एक खेत से बीएसएफ व पुलिस ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन चला कर ड्रोन से गिराई गई 500 ग्राम हेरोइन का पैकेट बरामद किया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 2.5 करोड़ रुपए।

- श्रीगंगानगर सेक्टर में 10 जनवरी को अनूपगढ़ क्षेत्र में 4.008 किलोग्राम हेरोइन के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार। हेरोइन की यह खेप ड्रोन से गिराई गई थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 4 करोड़ रुपए।

- बीकानेर सेक्टर में 11 फरवरी को खाजूवाला के चक 1 बीएम के एक खेत से बीएसएफ व पुलिस ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन चला कर ड्रोन से गिराई गई 2.25 किलोग्राम हेरोइन के पैकेट बरामद किए। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 2.5 करोड़ रुपए।

- बीकानेर सेक्टर में 26-27 फरवरी को सुरक्षा बलों ने खाजूवाला क्षेत्र के चक 24 केएनडी में एक खेत में चीनी ड्रोन मिला। तलाशी के दौरान ड्रोन से बंधे 8 पैकेट में 5 अत्याधुनिक पिस्तौल और 325 कारतूस बरामद हुए। इस क्षेत्र में ड्रोन के जरिए हेरोइन के साथ हथियारों की तस्करी की यह पहली बड़ी घटना है।

- श्रीगंगानगर सेक्टर में 1 मार्च को रावला क्षेत्र के गांव खानूवाली के पास अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटी वन विभाग की भूमि से बीएसएफ व पुलिस ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन चला कर ड्रोन से गिराई गई 1 किलोग्राम हेरोइन का पैकेट बरामद किया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 5 करोड़ रुपए।

- श्रीगंगानगर सेक्टर में 9 मार्च को रायसिंहनगर क्षेत्र के चक 43 पीएस के एक खेत से बीएसएफ, सीआइडी व पुलिस ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन चला कर ड्रोन से गिराई 6.4 किलोग्राम से अधिक हेरोइन के पैकेट बरामद कर पंजाब के ड्रग माफिया से जुड़े एक तस्कर को गिरफ्तार किया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में हेरोइन की कीमत 30 करोड़ से अधिक।