प्रेम कहानी का दुखद अंत; श्रीगंगानगर में किशोरी के बाद नहर में मिला लापता युवक का शव, सोशल मीडिया पर हुई थी दोस्ती

श्रीगंगानगर। सोशल मीडिया पर शुरू हुई एक प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत सामने आया है। पिछले सप्ताह घमूड़वाली थाना क्षेत्र की बारहमासी नहर में मिली किशोरी की लाश के बाद अब श्रीगंगानगर के लापता युवक का शव भी उसी नहर से बरामद हुआ है। घटना के बाद दोनों परिवारों में मातम पसरा हुआ है। चूनावढ़ क्षेत्र में यह शव मिलने पर हनुमानगढ़ पुलिस ने आकर ​शिनाख्त की।पुलिस के अनुसार मृतक युवक की पहचान श्रीगंगानगर के इंदिरा चौक क्षेत्र निवासी गौरव बोस के रूप में हुई है।