श्रीगंगानगर : नहर में मिली 10वीं की छात्रा की लाश, इलाके में मचा हड़कंप, दुपट्टे से बंधे थे दोनों हाथ

पुलिस के अनुसार छात्रा 13 मई को हनुमानगढ़ जंक्शन निवासी एक युवक के साथ घर से गई थी। इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने श्रीगंगानगर के जवाहरनगर क्षेत्र में दबिश दी, लेकिन युवक अपने घर पर नहीं मिला। पुलिस ने उसके परिजनों और परिचितों से पूछताछ कर जानकारी जुटाई है। शुक्रवार देर रात तक युवक का कोई सुराग नहीं लग पाया था। बताया जा रहा है कि युवक भी पिछले दो दिन से लापता है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी लगातार खंगाल रही है। अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है।