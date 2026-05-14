राजस्थान में पाक आतंकी के नेटवर्क की आशंका से हड़कंप, ATS ने लिया बड़ा एक्शन, 7 युवक डिटेन

श्रीगंगानगर। सीमा पार पाकिस्तान स्थित आतंकी शहजाद भट्टी के सोशल मीडिया नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका में श्रीगंगानगर के सात युवकों को डिटेन किया गया है। एसपी हरीशंकर ने बताया कि पिछले चौबीस घंटे में पूरे प्रदेश में एटीएस और अन्य खुफिया एजेंसियों ने ऐसे अपराधियों और उनके सीमा पार संपर्कों के बारे में पूछताछ के लिए छापेमारी की। डिटेन किए गए सात युवकों से संयुक्त रूप से पूछताछ की जा रही है। हालांकि अब तक पूछताछ में कोई ठोस सुराग सामने नहीं आया है, जिसे साझा किया जा सके। सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं।