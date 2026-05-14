नीट 2026 पेपर लीक: छाए रहे जमवारामगढ़ के दोनों भाई-भतीजा, फिर चर्चा में आई बधाई वाली पोस्ट

कार्रवाई के बाद पूरे कस्बे में दिनभर चर्चाओं का माहौल बना रहा। लोगों की चर्चा में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा का बयान भी रहा, जिसमें डोटासरा ने लिखा कि नीट पेपर लीक पर देश को ये सच जानना चाहिए। केवल नीट 2026 नहीं… नीट 2024 का भी पेपर लीक हुआ था, और नीट 2025 पर भी गंभीर सवाल उठे थे। नीट के पेपर लीक सरगनाओं ने 2024 से 2026 तक नीट परीक्षा के पेपर लीक किए।