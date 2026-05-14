राजस्थान पेपर लीक का खौफनाक सच: 5 साल में 700 गिरफ्तार, पकड़े गए ‘मुन्नाभाइयों’ में 400 तो खुद अभ्यर्थी

जयपुर: राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल गिरोहों का ऐसा जाल सामने आया, जिसने सरकारी भर्ती व्यवस्था की साख पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। शिक्षक भर्ती से लेकर पुलिस, पटवारी, वन रक्षक और सब इंस्पेक्टर भर्ती तक कई परीक्षाएं पेपर लीक की भेंट चढ़ीं। पिछले पांच वर्षों में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने करीब 700 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें 400 अभ्यर्थी और 300 परिवार के सदस्य और गिरोह से जुड़े लोग शामिल हैं।