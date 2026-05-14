Rajasthan Weather Update: 13 जिलों में कल बारिश का डबल अलर्ट, जानें 16-17-18 मई को कैसा रहेगा मौसम?

Rajasthan Weather Update: जयपुर। राजस्थान में गुरुवार को सुबह से ही मौसम का मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में जहां तेज गर्मी और लू ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। वहीं, कुछ इलाकों में बादल छाए हुए है और बारिश की संभावना है। इसी बीच मौसम विभाग का नया अपडेट सामने आया है। मौसम केंद्र जयपुर ने 15 मई को प्रदेश के 13 जिलों में मेघगर्जन और व्रजपात के साथ बारिश का डबल अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी और श्रीगंगानगर में हीटवेव का येलो-ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।