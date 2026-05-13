भीषण गर्मी का असर, राजस्थान के 3 जिलों की प्यास बुझाने वाले बीसलपुर बांध का जलस्तर तेजी से घटा

परियोजना कंट्रोल रूम के अनुसार मंगलवार को बांध का जलस्तर 314.04 आरएल मीटर दर्ज किया गया, जबकि वर्तमान में बांध में 28.564 टीएमसी पानी संग्रहित है। पूर्ण जलभराव की स्थिति में बांध का गेज 315.50 आरएल मीटर और जलभराव 38.70 टीएमसी रहता है। अभी लगभग 16 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में पानी फैला हुआ है। भीषण गर्मी का असर बीसलपुर बांध क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों पर भी दिखाई देने लगा है। दिनभर तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण क्षेत्र में सन्नाटा पसरा रहता है। अब पर्यटक केवल सुबह और शाम के समय ही सीमित संख्या में पहुंच रहे हैं, जिससे स्थानीय दुकानदारों में मायूसी देखने को मिल रही है।