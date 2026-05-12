अवैध बजरी परिवहन पर टोंक पुलिस की कार्रवाई, छह ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त, पुलिस को देख चालक मौके से भागे

वहीं, दूनी पुलिस ने भी अवैध बजरी खनन एवं परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अलग-अलग स्थानों से तीन ट्रैक्टर-ट्रॉलियां पकड़ी हैं। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी चालक मौके से फरार हो गए। थानाप्रभारी रतनसिंह तंवर ने बताया कि धांधोली चौराहे से एक तथा सोमवार तड़के दूनी नहर के पास से दो ट्रैक्टर-ट्रॉलियां जब्त की गईं। पुलिस ने फरार चालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने आमजन से अपील की है कि अवैध खनन और परिवहन की सूचना पुलिस को दें ताकि मामलों पर रोक लगाई जा सके और दोषियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।