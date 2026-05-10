Mother’s Day: पति ने छोड़ा… लेकिन नहीं मानी हार, बेटे की पुलिस में नौकरी; मंजूलता के त्याग की कहानी जीत लेगी दिल

उत्कर्ष ने बीएससी और बीएड की पढ़ाई पूरी करने के बाद भर्ती परीक्षा में सफलता हासिल की। बीकानेर में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्होंने कोटा शहर पुलिस लाइन में कांस्टेबल पद पर ज्वाइन किया। आज मंजूलता का संघर्ष उन महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गया है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानतीं और अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए हर चुनौती का सामना करती हैं।