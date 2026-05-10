Mother’s Day Special: 23 साल की उम्र में छूटा पति का साथ… मजदूरी कर बेटे का बनाया टीचर, भावुक कर देगी लाली देवी के संघर्ष की कहानी

लाली देवी ने दोनों बच्चों को पढ़ाकर काबिल बनाने की ठानी। उनकी मेहनत और जज्बे ने बेटे देवराज को भी प्रेरित किया। कड़ी मेहनत के बाद देवराज ने बीएसटीसी और बीएड किया और सितंबर 2023 में शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कर बूंदी जिले की हिंडोली पंचायत समिति में तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर नियुक्ति पाई। आज देवराज अपनी मां के सपने को साकार कर रहा है। छोटा बेटा सुनील भी पढ़ाई के साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है।