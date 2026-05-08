Tonk ACB Action: एसीबी टीम को देखते ही घबराया संविदाकर्मी, जेब से निकालकर फर्श पर फेंकी रिश्वत की रकम

एसीबी के अनुसार आरोपी सोनू पंवार ने परिवादी से अपने कार्यालय में 13 हजार रुपए रिश्वत राशि लेकर उसे गिना और अपनी पेंट की जेब में रख लिया। इसी दौरान एसीबी टीम मौके पर पहुंच गई। टीम को देखकर आरोपी ने रिश्वत की राशि जेब से निकालकर कार्यालय कक्ष के गेट के पास फर्श पर फेंक दी, जहां से एसीबी ने राशि बरामद कर ली।