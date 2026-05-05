5 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टोंक

Tonk News: बारूद की गंध से खुला कांस्टेबल की हत्या का राज, शिकारियों ने की थी फायरिंग, दो आरोपी गिरफ्तार

टोंक जिले के बनेठा पुलिस थाने की ककोड़ चौकी पर तैनात कांस्टेबल भागचंद सैनी की हत्या का पुलिस ने मंगलवार को खुलासा कर दिया। मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

2 min read
Google source verification

टोंक

image

kamlesh sharma

May 05, 2026

tonk constable murder case

फोटो पत्रिका नेटवर्क

टोंक। जिले के बनेठा पुलिस थाने की ककोड़ चौकी पर तैनात कांस्टेबल भागचंद सैनी की हत्या का पुलिस ने मंगलवार को खुलासा कर दिया। मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से पुलिस टोपीदार बंदूक, छर्रे और बारूद, एक छुर्रा बरामद किया है। पूछताछ में सामने आया कि रात को गश्त पर निकले कांस्टेबल भागचंद ने शिकारियों को टोका था।

इस पर आरोपियों ने टोपीदार बंदूक से उस पर हमला कर दिया और भाग गए। बाद में भागचंद की मौत हो गई। एएसपी रतनलाल भार्गव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी मोटीस की झोपड़ियां थाना उनियारा निवासी राजेश पुत्र बजरंग लाल मीणा और भट्टों का नया गांव थाना नैनवां जिला बूंदी निवासी दिलराज पुत्र सोहन लाल मीणा है।

झाड़ियों में छिपकर बैठे थे

आरोपी बजरंग मीणा और दिलराज मीणा वाहन चालक है। शनिवार की रात ये दोनों घटना की रात घटनास्थल रूपवास मोड़ के पास वन्यजीव मोर, खरगोश, तीतर का शिकार करने गए थे। वहीं कांस्टेबल भागचंद रात को गश्त पर निकले थे। भागचंद ने जब शिकारियों से पूछताछ की तो उन्होंने कांस्टेबल से झगड़ा शुरू कर दिया। इसके बाद उस पर फायरिंग कर दी। एएसपी रतनलाल भार्गव ने बताया कि आरोपियों को 12 घंटे बाद जंगल से ही पकड़ा है। आरोपी बजरंग और दिलराज से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। पुलिस उनके और कोई साथियों को लेकर जानकारी ले रही है।

बारूद की गंध से शक गहराया

कांस्टेबल की हत्या के बाद लोगों ने गुस्सा फूट पड़ा था। सआदत अस्पताल में पोस्टमार्टम से पहले जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक राजेशकुमार मीना ने एएसपी रतनलाल भार्गव के निर्देशन और पुलिस उपाधीक्षक उनियारा आकांक्षा कुमारी के नेतृत्व में चार टीमों का गठन किया। जहां जंगल में सर्च के दौरान पुलिस टीम को बारूद की गंध मिली थी। जहां से आरोपियों को पकड़ा गया वहां भी वैसी ही गंध महसूस हुई। आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

2018 की भर्ती में मिली थी नियुक्ति

भागचंद की अप्रेल 2022 को डिग्गी निवासी टीना के साथ शादी हुई थी। उनके 21 महीने का बेटा कार्तिक है। भागचंद के 2 भाई और तीन बहनें हैं। वह सबसे छोटा था। उसकी 2018 में नौकरी लगी थी। पिता कालू लाल सैनी 1994 में पार्षद रहे थे।

ये भी पढ़ें

श्रीगंगानगर: खेत में गिरी आकाशीय बिजली, बकरियां चरा रहे युवक की मौत, दो साथी झुलसे
श्री गंगानगर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 May 2026 05:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Tonk News: बारूद की गंध से खुला कांस्टेबल की हत्या का राज, शिकारियों ने की थी फायरिंग, दो आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Railway Overbridge: राजस्थान के इस रेलवे फाटक पर जाम से मिलेगी मुक्ति, अंतिम चरण में पहुंचा ओवरब्रिज का काम

Chainpura fatak railway overbridge
टोंक

Rajasthan News: रात को गश्त पर निकले पुलिस कांस्टेबल की हत्या, बेटे का शव देख होश खो बैठे पिता

police-constable-murder
टोंक

दर्दनाक हादसा: नीट देने जा रहे युवकों की बाइक को तेज रफ्तार कार ने रौंदा, एक युवक की मौत

टोंक

Rajasthan: किसी और से तय हो गई प्रेमिका की शादी, फिर 3 घंटे तक चला प्रेमी का हाईवोल्टेज ड्रामा; 2 थानों की पुलिस पहुंची

Tonk Love Affair
टोंक

टोंक में जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटवा रही थी नगर परिषद की टीम, तभी हो गया हादसा; मची अफरा-तफरी

Municipal Council Tonk
टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.