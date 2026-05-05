Tonk News: बारूद की गंध से खुला कांस्टेबल की हत्या का राज, शिकारियों ने की थी फायरिंग, दो आरोपी गिरफ्तार

आरोपी बजरंग मीणा और दिलराज मीणा वाहन चालक है। शनिवार की रात ये दोनों घटना की रात घटनास्थल रूपवास मोड़ के पास वन्यजीव मोर, खरगोश, तीतर का शिकार करने गए थे। वहीं कांस्टेबल भागचंद रात को गश्त पर निकले थे। भागचंद ने जब शिकारियों से पूछताछ की तो उन्होंने कांस्टेबल से झगड़ा शुरू कर दिया। इसके बाद उस पर फायरिंग कर दी। एएसपी रतनलाल भार्गव ने बताया कि आरोपियों को 12 घंटे बाद जंगल से ही पकड़ा है। आरोपी बजरंग और दिलराज से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। पुलिस उनके और कोई साथियों को लेकर जानकारी ले रही है।