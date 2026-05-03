दर्दनाक हादसा: नीट देने जा रहे युवकों की बाइक को तेज रफ्तार कार ने रौंदा, एक युवक की मौत

दत्तवास थानाधिकारी हीरालाल ने बताया कि धौलपुर जिले के सरमथुरा निवासी आसिव (19) पुत्र परवेज और फहरान (19) एक ही मोटरसाइकिल सवार होकर जयपुर नीट परीक्षा देने जा रहे थे। दोनों के मन में सुनहरे भविष्य के सपने थे, लेकिन शनिवार रात करीब 10.30 बजे कौथून की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार अज्ञात कार ने उनकी मोटरसाइकिल को सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक उछलकर सड़क पर दूर जा गिरे और लहूलुहान हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।