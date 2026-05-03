Rajasthan Couple Death Case: बहू-बेटे के शव देख मां के उड़े होश, पत्नी के चेहरे पर चोट के निशान; इलाके में सनसनी

इसी बीच पति राजवीर सिंह (37) ने भी घर के दूसरे कमरे में रस्सी से फंदा लगाकर जान दे दी। घटना का पता तब चला जब मृतक की वृद्ध मां घर पहुंची और दोनों को फंदे पर लटका देखा। यह देखकर बुजुर्ग के होश उड़ गए। बुजुर्ग की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी।