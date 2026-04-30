‘मरने दो, हमारे पास जीप नहीं है…’ पुलिस की बात सुन भड़के नरेश मीणा, थाने में धरने पर बैठे

घायल को उचित चिकित्सा सुविधा मिलने और पुलिस प्रशासन के सक्रिय होने के बाद नरेश मीणा ने अपना धरना समाप्त किया। उन्होंने चेतावनी दी कि जनता की सुरक्षा और सहायता के लिए तैनात पुलिस का ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धरना खत्म करने के बाद वे अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। इस घटना के बाद क्षेत्र में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।