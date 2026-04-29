Muskmelon farming: ढाई बीघा जमीन में खरबूजे की खेती, महज 3 महीने में 7-8 लाख रुपए तक की आमदनी

रमेश माली खरबूजे के साथ-साथ आधा-आधा बीघा में टमाटर, मिर्ची और अन्य सब्जियां भी उगाते हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त आय होती है। रमेश के अनुसार, फसल तैयार करने में कुल लागत का करीब 30 से 40 प्रतिशत खर्च आता है। इसके बावजूद वे पूरी लगन से खेती करते हुए अपने काम को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही वो अपने क्षेत्र के किसानों को भी खरबूजे की खेती करने के लिए प्रेरित कर रहे है, ताकि वे भी कम समय में अधिक मुनाफा कमा सके।