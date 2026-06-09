Tonk News: विद्युत हादसे में घायल को 50 हजार की सहायता, काटने पड़े थे दोनों हाथ, जांच के बाद लाइनमैन निलंबित

स्थानीय लोगों ने उसकी मदद के लिए ऑनलाइन अभियान भी शुरू किया है, जिसके माध्यम से आर्थिक सहयोग जुटाया जा रहा है। इधर, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की प्रदेश सचिव माया सुवालका ने भी जयपुर स्थित एसएमएस अस्पताल पहुंचकर धनराज बैरवा से मुलाकात की और उसके स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने परिजनों से बातचीत कर उन्हें ढांढस बंधाया। सुवालका ने राज्य सरकार से मांग की कि गंभीर रूप से घायल धनराज बैरवा को 51 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। साथ ही परिवार के भविष्य को देखते हुए एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान की जाए, ताकि परिवार का भरण-पोषण सुचारू रूप से हो सके।