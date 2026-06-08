Hanumangarh Jail: जेल में पहुंची हेरोइन, प्याज में छुपा रखा था ‘नशा’, दो अज्ञात युवक छोड़ गए थे तीन थैले

जंक्शन थाना प्रभारी रामचन्द्र कस्वां ने बताया कि गश्त के दौरान जिला कारागार के अधीक्षक योगेश कुमार तेजी ने सूचना दी कि कुछ समय पहले दो अज्ञात युवक बाइक पर आए थे। वे संतरी पोस्ट पर प्याज से भरे तीन थैले यह कहकर छोड़ गए कि यह जेल के लंगर (रसोई) का सामान है। बाद में जांच करने पर पता चला कि उक्त सामान जेल के लंगर का नहीं था, जिससे संदेह उत्पन्न हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस टीम हनुमानगढ़ जेल परिसर पहुंची और जेल अधीक्षक तथा संतरी राकेश कुमार की मौजूदगी में थैलों की तलाशी ली।