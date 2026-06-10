Hanumangarh News :चोरी का अनोखा मामला: नकदी-जेवरात चुराए, फिर मकान मालिक के ही कपड़े-जूते पहनकर भागा चोर

पहली वारदात करणीनगर कॉलोनी स्थित मकान संख्या 10 में हुई। वार्ड सात चंदूरवाली निवासी एवं वर्तमान में शिलापीर रोड स्थित करणीनगर में रहने वाले नितिन कुमार अरोड़ा ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि वह छह जून को घर पर ताला लगाकर बाहर गया था। नौ जून को लौटने पर घर के अंदर लगे सभी ताले टूटे मिले और सामान बिखरा पड़ा था। जांच करने पर एक जोड़ी सोने के टोप्स तथा करीब दो लाख रुपए नकद गायब मिले। छह से नौ जून के बीच अज्ञात चोरों ने वारदात को अंजाम दिया।