26 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

हनुमानगढ़

हनुमानगढ़ में बस-ट्रक की आमने-सामने भिड़ंत, 16 लोग हुए घायल, ट्रक चालक की हालत गंभीर

Hanumangarh Accident: हनुमानगढ़ के रतनपुरा चौराहे पर रविवार को भीषण हादसा हो गया। निजी बस और ट्रक की टक्कर में 16 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद त्वरित राहत कार्य करते हुए कई यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया।
3 min read
Google source verification

हनुमानगढ़

image

Kamal Mishra

Jul 26, 2026

Hanumangarh Accident

Hanumangarh Accident: हादसे के बाद मौके पर खड़े लोग (फोटो-पत्रिका)

हनुमानगढ़। जिले के संगरिया-टिब्बी मार्ग पर रविवार सुबह रतनपुरा चौराहे के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। सवारियों से भरी निजी बस और ट्रक की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि दोनों वाहनों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। बस में सवार यात्रियों के बीच चीख-पुकार मच गई और कई लोग सीटों से उछलकर घायल हो गए। दुर्घटना में कुल 16 लोग घायल हुए, जिनमें ट्रक चालक की हालत गंभीर होने पर उसे हनुमानगढ़ जिला अस्पताल रेफर किया गया।

वहीं, समय रहते मौके पर पहुंचे धन-धन श्री गुरु रामदास सेवा समिति के सेवादारों और स्थानीय लोगों ने राहत एवं बचाव कार्य कर कई यात्रियों की जान बचाई।

मुख्य सड़क पर आते ही हुई भिड़ंत

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा सुबह उस समय हुआ जब एक ट्रक फैक्ट्री की ओर से मुख्य सड़क पर आ रहा था। इसी दौरान संगरिया से टिब्बी की ओर करीब 40 यात्रियों को लेकर जा रही निजी बस वहां पहुंची और दोनों वाहनों के बीच आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर की आवाज दूर तक सुनाई दी, जिसके बाद आसपास के लोग तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। सड़क पर टूटे शीशे, बिखरा सामान और घायलों की कराहों ने पूरे इलाके को दहला दिया।

घायलों को बचाने दौड़े सेवादार

सूचना मिलते ही पुलिस के साथ धन-धन श्री गुरु रामदास सेवा समिति के सेवादार एंबुलेंस लेकर मौके पर पहुंचे। समिति के राज किंगरा, अजमेर सिंह कलसी, छिंद्रपाल सिंह मठाड़ू, सुशील बिश्नोई सहित अन्य स्वयंसेवकों ने बिना समय गंवाए बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। घायलों को तत्काल राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, संगरिया पहुंचाया गया। स्थानीय लोगों ने सेवादारों की तत्परता और सेवा भावना की सराहना की।

ट्रक चालक गंभीर घायल

हादसे में ट्रक चालक महिपाल गुर्जर (50) पुत्र हनुमानराम निवासी त्रिपाला बड़ी, पिलानी (जिला झुंझुनूं) गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके सिर और हाथ में गंभीर चोटें आईं तथा हाथ में फ्रैक्चर होने के कारण चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए जिला चिकित्सालय हनुमानगढ़ रेफर कर दिया।

इन घायलों का अस्पताल में हुआ उपचार

राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अनुसार घायलों में गुरदेव कौर बावरी (60), मलकीत कौर (57), अमनदीप बावरी (74), असल मोहम्मद (8), विनोद मेघवाल (32), कलसुन (60) और ईश्वर (40) सहित अन्य लोग शामिल हैं। इनमें से कई यात्रियों को मामूली चोटें आईं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि अधिक चोट वाले मरीजों को चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया। एक साथ बड़ी संख्या में घायल अस्पताल पहुंचने से कुछ समय के लिए आपातकालीन वार्ड में अफरा-तफरी का माहौल बन गया, लेकिन चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने तत्काल सभी का उपचार शुरू कर स्थिति को संभाल लिया।

बस के दस्तावेजों पर भी उठे सवाल

पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बस और ट्रक को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारु कराया तथा दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मुख्य सड़क पर ट्रक के प्रवेश के दौरान दोनों वाहनों के बीच समन्वय नहीं बन पाने से हादसा हुआ। इसके अलावा जांच में यह भी सामने आया है कि दुर्घटनाग्रस्त निजी बस का फिटनेस प्रमाणपत्र और प्रदूषण प्रमाणपत्र वैध नहीं था तथा वाहन कर भी बकाया बताया जा रहा है। पुलिस दस्तावेजों की जांच कर रही है और अनियमितता मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

जयपुर में 46 वर्षीय चरवाहे की हत्या, सिर पर गहरे चोट के निशान मिले, पुलिस ने संदिग्ध को हिरासत में लिया

ये भी पढ़ें
Jaipur Murder

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

26 Jul 2026 04:40 pm

Published on:

26 Jul 2026 04:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / हनुमानगढ़ में बस-ट्रक की आमने-सामने भिड़ंत, 16 लोग हुए घायल, ट्रक चालक की हालत गंभीर

बड़ी खबरें

View All

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Hanumangarh News: कुख्यात हिस्ट्रीशीटर जसपाल पर पुलिस का शिकंजा, अवैध कमाई से बना मकान फ्रीज

Hanumangarh Crime
हनुमानगढ़

Rajasthan: 60 लाख मामले में कांग्रेस MLA विनोद गोठवाल पर दर्ज हुई FIR, पालिका अध्यक्ष बनवाने के नाम पर पैसे हड़पने का आरोप

Vinod Gothwal
हनुमानगढ़

Rajasthan : हनुमानगढ़ में भारी बारिश से मक्कासर गांव में बाढ़ जैसे हालात, करीब 30 घर डूबे, कई परिवार विस्थापित

Rajasthan Hanumangarh Heavy rain Makkasar gaon flood 30 house submerged families displaced
हनुमानगढ़

Rajasthan Monsoon : प्रदेश में कमजोर मानसून का खतरा! भाखड़ा-पौंग डैम खाली, राजस्थान के 12 जिलों पर छा सकता है पेयजल संकट

Rajasthan 12 districts drinking water Crisis weak Monsoon Threat Bhakra Pong Dam empty
हनुमानगढ़

Rajasthan: पालिकाध्यक्ष बनाने के नाम पर 60 लाख लेने का आरोप, कांग्रेस MLA बोले- राजनीतिक छवि धूमिल करने का प्रयास

Congress MLA Vinod Gothwal
हनुमानगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.