हनुमानगढ़ में बस-ट्रक की आमने-सामने भिड़ंत, 16 लोग हुए घायल, ट्रक चालक की हालत गंभीर

राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अनुसार घायलों में गुरदेव कौर बावरी (60), मलकीत कौर (57), अमनदीप बावरी (74), असल मोहम्मद (8), विनोद मेघवाल (32), कलसुन (60) और ईश्वर (40) सहित अन्य लोग शामिल हैं। इनमें से कई यात्रियों को मामूली चोटें आईं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि अधिक चोट वाले मरीजों को चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया। एक साथ बड़ी संख्या में घायल अस्पताल पहुंचने से कुछ समय के लिए आपातकालीन वार्ड में अफरा-तफरी का माहौल बन गया, लेकिन चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने तत्काल सभी का उपचार शुरू कर स्थिति को संभाल लिया।