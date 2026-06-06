6 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हनुमानगढ़

हनुमानगढ़ : इंदिरा गांधी नहर में बहे दो किशोरों के शव 40 घंटे बाद मिले, गांव में शोक की लहर

हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र में इंदिरा गांधी फीडर नहर में बह गए दो किशोरों के शव करीब 40 घंटे बाद शनिवार को बरामद कर लिए गए। घटना के बाद से परिजन, ग्रामीण और गोताखोर लगातार दोनों की तलाश में जुटे हुए थे। शव मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई।

2 min read
Google source verification

हनुमानगढ़

image

Kamal Mishra

Jun 06, 2026

hanumangarh News

टिब्बी सीएचसी में पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराते हुए (फोटो-पत्रिका)

हनुमानगढ़। जिले के टिब्बी क्षेत्र में इंदिरा गांधी फीडर नहर में नहाने गए दो किशोरों की दर्दनाक मौत ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया। गुरुवार दोपहर तेज बहाव में बह गए दोनों किशोरों की करीब 40 घंटे तक लगातार तलाश की जाती रही। परिजन, ग्रामीण और गोताखोर दिन-रात नहर किनारे उम्मीद लगाए बैठे रहे, लेकिन शनिवार सुबह घटनास्थल से करीब तीन किलोमीटर दूर दोनों के शव बरामद हुए। शव मिलने की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया और गांव में मातम छा गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद दोनों शव परिजनों को सौंप दिए हैं।

जानकारी के अनुसार राजस्थान सीमा से सटे हरियाणा के गांव बणी के छह-सात किशोर गुरुवार दोपहर को बणी-सूरेवाला पुल के पास इंदिरा गांधी फीडर नहर में नहाने पहुंचे थे। सभी किशोर टिब्बी क्षेत्र में फीडर नहर की आरडी 619 के निकट पानी में उतरे थे। नहाने के दौरान अचानक दो किशोर तेज बहाव की चपेट में आ गए और देखते ही देखते पानी में बह गए।

मोहित और मनीष की हुई मौत

घटना में लापता हुए किशोरों की पहचान बणी निवासी 16 वर्षीय मोहित पुत्र रोहिताश वाल्मीकि तथा 14 वर्षीय मनीष पुत्र राजकुमार वाल्मीकि के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि उनके साथ नहर में उतरे अन्य बालक सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन मोहित और मनीष को नहीं बचाया जा सका।

गोताखोरों को नहीं मिला सुराग

साथियों द्वारा परिजनों को सूचना दिए जाने के बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों तथा ग्रामीणों की मदद से दोनों किशोरों की तलाश शुरू कराई गई। पिछले दो दिनों से लगातार नहर के आसपास निगरानी रखी जा रही थी और संभावित स्थानों पर खोज अभियान चलाया जा रहा था।

नहर में उतराते दिखे शव

शनिवार सुबह घटनास्थल से करीब तीन किलोमीटर दूर नहर में दो शव उतराते हुए दिखाई दिए। नहर की निगरानी कर रहे ग्रामीणों ने तत्काल दोनों शवों को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर टिब्बी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में भिजवाया।

पुलिस ने शव परिजनों को सौंपे

यहां मेडिकल बोर्ड की निगरानी में दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। दोनों किशोरों की मौत से गांव बणी और आसपास के क्षेत्र में गहरा शोक व्याप्त है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं ग्रामीणों ने भी इस दुखद घटना पर संवेदना व्यक्त की है।

Sirohi: सिरोही में युवक की संदिग्ध मौत के बाद तनाव, लाठी-हथियार लेकर पहुंचे ग्रामीणों ने की तोड़फोड़, पुलिस तैनात

ये भी पढ़ें
sirohi news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Jun 2026 08:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / हनुमानगढ़ : इंदिरा गांधी नहर में बहे दो किशोरों के शव 40 घंटे बाद मिले, गांव में शोक की लहर

बड़ी खबरें

View All

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

हनुमानगढ़: पुलिस ने 2 दिन में सुलझाया मर्डर केस, पिता से मेल-मिलाप था इसलिए हत्या कर दी, 5 आरोपी गिरफ्तार

Murder Case of Married Woman Manjeet Kaur
हनुमानगढ़

Rajasthan: हनुमानगढ़ में वनपाल को पिकअप से कुचलने की कोशिश, तस्करों ने मारपीट कर वर्दी फाड़ी

Hanumangarh Smugglers Attack Forest Officer
हनुमानगढ़

Hanumangarh Crime: रिश्तेदारी में जाने का कहकर घर से निकली महिला की हत्या, 1 नामजद सहित कई लोगों पर मामला दर्ज

Hanumangarh Crime
हनुमानगढ़

हनुमानगढ़ में एसीबी की कार्रवाई, 15 हजार रुपए की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार

Hanumangarh ACB action
हनुमानगढ़

Hanumangarh: पिता की अर्थी को दिया कंधा, मुखाग्नि और मुंडन भी कराया, बेटियों ने निभाए बेटे के सभी फर्ज

Last Rites By Daughter
हनुमानगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.