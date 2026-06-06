हनुमानगढ़ : इंदिरा गांधी नहर में बहे दो किशोरों के शव 40 घंटे बाद मिले, गांव में शोक की लहर

हनुमानगढ़। जिले के टिब्बी क्षेत्र में इंदिरा गांधी फीडर नहर में नहाने गए दो किशोरों की दर्दनाक मौत ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया। गुरुवार दोपहर तेज बहाव में बह गए दोनों किशोरों की करीब 40 घंटे तक लगातार तलाश की जाती रही। परिजन, ग्रामीण और गोताखोर दिन-रात नहर किनारे उम्मीद लगाए बैठे रहे, लेकिन शनिवार सुबह घटनास्थल से करीब तीन किलोमीटर दूर दोनों के शव बरामद हुए। शव मिलने की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया और गांव में मातम छा गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद दोनों शव परिजनों को सौंप दिए हैं।