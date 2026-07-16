राजस्थान: गर्भ में बेटी बताकर कराता था गर्भपात, सैकड़ों अजन्मे बच्चों की हत्या की आशंका; हरियाणा से शातिर दलाल गिरफ्तार

हनुमानगढ़: राजस्थान पीसीपीएनडीटी (गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक: यह भारत में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और घटते लिंग अनुपात में सुधार के लिए 1994 में लागू किया गया एक अधिनियम है) टीम ने हरियाणा के डबवाली में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध भ्रूण लिंग परीक्षण गिरोह से जुड़े शातिर दलाल को दबोचा है। जबकि उसके साथी एक अन्य आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आरोपी किसी अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी सेंटर पर गर्भवती की जांच कराने के बाद अपने स्तर पर ही मनमर्जी से गर्भस्थ शिशु का लिंग बता देता था।