Jaipur Crime: नवरात्रि के पहले दिन बड़ा एक्शन, जयपुर में भ्रूण लिंग परीक्षण गिरोह का पर्दाफाश, डॉक्टर सहित तीन गिरफ्तार

गर्भवती महिला ने मौका मिलते ही टीम को सूचना दी, जिसके बाद टीम ने फ्लैट पर दबिश दी। वहां चौथी महिला आरोपी शिला देवी भी मिली। उसने पूछताछ में बताया कि आरोपी हरी कुमावत यहां महिलाओं को लाकर भ्रूण लिंग जांच करता है। टीम ने हरी कुमावत (41), शिला देवी (50) और डॉ. शेर सिंह राजावत (48) को गिरफ्तार कर लिया, जबकि आरोपी जगबीर फरार है और उसकी तलाश जारी है। पूछताछ में सामने आया कि डॉ. राजावत गर्भवती महिलाओं को लिंग जांच के लिए प्रेरित करता था।