19 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Crime: नवरात्रि के पहले दिन बड़ा एक्शन, जयपुर में भ्रूण लिंग परीक्षण गिरोह का पर्दाफाश, डॉक्टर सहित तीन गिरफ्तार

Jaipur PCPNDT Raid News: जयपुर में पीसीपीएनडीटी टीम ने भ्रूण लिंग जांच करने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। डिकॉय ऑपरेशन के जरिए एक डॉक्टर सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर अवैध मशीन भी जब्त की गई।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Mar 19, 2026

Jaipur PCPNDT raid news, Rajasthan illegal sex determination case, Jaipur doctor arrested news, fetal gender test racket Jaipur, Rajasthan health department action, PCPNDT crackdown India, illegal sonography machine seizure, Jaipur crime news today, Rajasthan NHM news update, female foeticide prevention India, undercover decoy operation Jaipur, Rajasthan medical crime case, Jaipur breaking news today, gender test racket busted Rajasthan, Rajasthan police health raid

एआई तस्वीर

जयपुर। देशभर में नवरात्रि के अवसर पर मातृ शक्ति की पूजा-अर्चना की जा रही है, वहीं राज्य की पीसीपीएनडीटी टीम ने ‘बेटी बचाओ’ के संकल्प को चरितार्थ करते हुए राजधानी जयपुर में भ्रूण लिंग परीक्षण में लिप्त एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉ. अमित यादव और अतिरिक्त मिशन निदेशक डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देशन में पीसीपीएनडीटी डिकॉय टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और एक अवैध पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन व कार जब्त करने के साथ ही एक चिकित्सक सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

डिकॉय टीम गठित

अतिरिक्त मिशन निदेशक डॉ. टी. शुभमंगला ने बताया कि मुखबिर योजना के तहत सूचना मिली थी कि जयपुर व आसपास के जिलों में कुछ गिरोह पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन से भ्रूण लिंग परीक्षण में लिप्त हैं। सूचना की गहन पड़ताल के बाद एडिशनल एसपी डॉ. हेमंत जाखड़ की निगरानी में सीआई सत्यपाल यादव के नेतृत्व में डिकॉय टीम गठित की गई। टीम ने एक्शन प्लान के अनुसार भ्रूण लिंग परीक्षण के लिए डॉ. शेरसिंह राजावत से संपर्क साधा।

राजावत ने गर्भवती डिकॉय महिला को केसर चौराहा, सांगानेर स्थित कुबेर हेल्थ केयर में बुलाया। इसी केंद्र पर आरोपी डॉक्टर राजावत ने गर्भवती महिला से भ्रूण लिंग जांच के लिए 80 हजार रुपए लिए और दूसरे आरोपी जगबीर के साथ उसे चौरड़िया पेट्रोल पंप के पास भेजा। यहां तीसरा व मुख्य आरोपी हरी कुमावत मिला, जो अपनी सेंट्रो कार में गर्भवती महिला को मयूर रेजिडेंसी स्थित फ्लैट नंबर 16 में ले गया और पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन से जांच कर गर्भ में लड़की होना बताया।

टीम ने फ्लैट पर दबिश दी

गर्भवती महिला ने मौका मिलते ही टीम को सूचना दी, जिसके बाद टीम ने फ्लैट पर दबिश दी। वहां चौथी महिला आरोपी शिला देवी भी मिली। उसने पूछताछ में बताया कि आरोपी हरी कुमावत यहां महिलाओं को लाकर भ्रूण लिंग जांच करता है। टीम ने हरी कुमावत (41), शिला देवी (50) और डॉ. शेर सिंह राजावत (48) को गिरफ्तार कर लिया, जबकि आरोपी जगबीर फरार है और उसकी तलाश जारी है। पूछताछ में सामने आया कि डॉ. राजावत गर्भवती महिलाओं को लिंग जांच के लिए प्रेरित करता था।

आदतन अपराधी है हरी कुमावत

पीसीपीएनडीटी के परियोजना निदेशक डॉ. राकेश मीणा ने बताया कि मुख्य आरोपी हरी कुमावत आदतन अपराधी है। इसके खिलाफ पहले भी पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत दो एफआईआर दर्ज हैं। इस बार पोर्टेबल मशीन के जरिए वह शातिराना तरीके से भ्रूण लिंग परीक्षण कर रहा था।

न कोर्स, न डिग्री

पूछताछ में सामने आया कि हरी कुमावत केवल दसवीं पास है और पोर्टेबल मशीन से हजारों रुपए लेकर जांच करता था। महिला आरोपी भी कम पढ़ी-लिखी है, लेकिन नर्सिंग कार्य से जुड़कर महिलाओं को उसके पास भेजती थी। डॉक्टर द्वारा प्रस्तुत डिग्री की भी जांच करवाई जा रही है।

भ्रूण लिंग जांच करने वालों के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’

एनएचएम एमडी डॉ. अमित यादव ने बताया कि प्रदेश में भ्रूण लिंग परीक्षण करने वालों के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई जा रही है। उन्होंने आमजन से अपील की कि ऐसी गतिविधियों की सूचना देकर बेटियों को बचाने में सहयोग करें।

टीम में ये रहे शामिल

एएसपी डॉ. जाखड़ ने बताया कि कार्रवाई में नागौर पीसीपीएनडीटी प्रभारी सतेंद्र पालीवाल मुख्य सूत्रधार रहे। वहीं सीआई सत्यपाल यादव, मनीषा शर्मा, बबीता चौधरी, नंदलाल पुनिया सहित कांस्टेबल नरेन्द्र सिंह, ललित नारायण और शानू चौधरी का अहम योगदान रहा।

ये भी पढ़ें

Sirohi Murder: गर्दन पर तलवार के एक वार से की थी युवक की हत्या, इस तरह आरोपियों तक पहुंची पुलिस
सिरोही
Mount Abu murder case, Rajasthan crime news today, Mount Abu gang clash, youth murder Rajasthan, Mount Abu police action, Rajasthan gang fight news, Sirohi crime update, Mount Abu arrest news, Rajasthan police investigation, gang clash India news, murder case Rajasthan update, Mount Abu CCTV tracking case, Rajasthan breaking crime news, police crackdown Rajasthan, Sirohi district crime news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Mar 2026 07:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Crime: नवरात्रि के पहले दिन बड़ा एक्शन, जयपुर में भ्रूण लिंग परीक्षण गिरोह का पर्दाफाश, डॉक्टर सहित तीन गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: राजस्थान दिवस पर मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-वार्ड अभियान का शुभारंभ, CM ने बताया गांवों-वार्डों के विकास का मास्टर प्लान

Rajasthan Diwas 2026, Bhajanlal Sharma news, Rajasthan development scheme, CM Viksit Gram Ward Abhiyan, Rajasthan government योजना, rural development Rajasthan, Jaipur latest news, Rajasthan economy growth, per capita income Rajasthan, village development India, urban ward planning Rajasthan, Rajasthan 2047 vision, employment rural Rajasthan, Rajasthan governance news, Rajasthan breaking news
जयपुर

Rajasthan Weather Update: बदला मौसम का मिजाज, कई जगह झमाझम बारिश, अगले 2 सप्ताह के लिए जारी हुई ऐसी चेतावनी

Rajasthan weather update today, Jaipur rain news Rajasthan, Rajasthan thunderstorm alert, Jaipur weather forecast 2026, Rajasthan rain forecast March, Ajmer Jaipur rain alert, Kota Bharatpur weather update, Rajasthan western disturbance news, Rajasthan IMD forecast update, Jaipur cloudy weather today, Rajasthan temperature drop news, Rajasthan storm and lightning alert, Shekhawati rain forecast, Bikaner weather update Rajasthan, Udaipur Jodhpur weather news, Rajasthan monsoon like rain March, Rajasthan local weather breaking news, North India weather Rajasthan focus, Rajasthan farmers rain benefit news, Jaipur district weather alert
जयपुर

राजस्थान में LPG Cylinder को लेकर बड़ा फैसला, इसके बिना नहीं मिलेगा सिलेंडर, गैस एजेंसियों को आदेश जारी

जयपुर

1.44 लाख करोड़ दो या पानी लेना बंद करो: पंजाब सीएम ने राजस्थान से मांगा 66 साल के पानी का हिसाब

जयपुर

स्मृति में…राजस्थान की धड़कनों में कुलिशजी

Rajasthan Patrika
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.