Sirohi Murder: गर्दन पर तलवार के एक वार से की थी युवक की हत्या, इस तरह आरोपियों तक पहुंची पुलिस

डीएसपी ने बताया कि सीआई दलपत सिंह ने मय जाब्ता आरोपियों की तलाश में पिंडवाड़ा, नाणा, भंदर, बेड़ा, सेवाड़ी और सादड़ी में दबिश दी। मुखबिर सूचना के आधार पर मुंछाला महावीर (घाणेराव) रोड पर एक स्थान से आरोपी दीपक कुमार उर्फ कालिया पुत्र दिलवर को, सेवाड़ी से पवन कुमार उर्फ शेरा पुत्र गणेश को, माउंट आबू हेटमजी और टोल नाका के बीच से समीर कुमार पुत्र दिनेश को तथा सेंटमेरी रोड से हर्ष पुत्र विजय राणा को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने अन्य साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम देना स्वीकार किया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। शेष आरोपियों की तलाश जारी है।