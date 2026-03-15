Rajasthan Murder: राजस्थान में युवक की गर्दन पर तलवार से वार, अस्पताल में हुई मौत, तीन गंभीर घायल

पुलिस को दी गई रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को कालू घोड़े वाला और कालू इंद्रा कॉलोनी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जो मारपीट में तब्दील हो गया। उसी बात को लेकर साहिल पुत्र सागर बैरवाल ने देर रात उनके मित्र हर्ष और करण को फोन कर आपसी समझौता करने के लिए अर्बुदा चौक पर बुलाया। हर्ष, करण और अजय निर्धारित स्थान पर पहुंचे, जहां वे साहिल आदि से बातचीत कर ही रहे थे कि इसी बीच इंद्रा कॉलोनी के करीब पंद्रह-बीस युवक वाहनों में सवार होकर आए और अचानक उन पर हमला कर दिया।