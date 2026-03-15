बड़ी खबर : राजस्थान के Ex-MLA कोकीन टेस्ट में ‘पॉजिटिव’! दिल्ली-तेलंगाना के नेताओं के साथ पकड़े जाने की सूचना, जानें पूरा मामला 

हैदराबाद के पॉश मोइनाबाद इलाके में शनिवार रात चली 'नशीली पार्टी' में राजस्थान का एक बड़ा सियासी चेहरा बेनकाब हुआ है। तेलंगाना पुलिस की ईगल (EAGLE) टीम ने बीआरएस (BRS) के पूर्व विधायक पायलट रोहित रेड्डी के फार्महाउस पर छापेमारी की, जहाँ राजस्थान के एक पूर्व विधायक समेत कई रसूखदार हस्तियां ड्रग्स के साथ पकड़ी गईं। प्रारम्भिक रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान के इस पूर्व विधायक के मेडिकल टेस्ट में कोकीन (Cocaine) के सेवन की पुष्टि हुई है।