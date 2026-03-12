जयपुर में डबल मर्डर: पत्नी और मासूम बेटी की तलवार से गला रेतकर हत्या, रातभर लाशों के पास बैठा रहा कातिल

जब पुलिस और प्रशासन की टीम घर के अंदर दाखिल हुई, तो वहां का नजारा देख अधिकारियों के भी रोंगटे खड़े हो गए। कमरे की दीवारों और फर्श पर चारों तरफ खून के धब्बे थे। मां और बेटी के शव क्षत-विक्षत हालत में पड़े थे। मौके पर एएसपी शिवलाल बैरवा, डीएसपी दीपक खण्डेलवाल और एसडीएम बलवीर सिंह भारी जाब्ते के साथ पहुंचे।