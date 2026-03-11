11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चित्तौड़गढ़

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कलेजा कपा देने वाली घटना, 2 मासूम बेटों को कुएं में फेंका, फिर ट्रेन के आगे कूदकर मां ने दे दी जान

Chittorgarh News: चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन क्षेत्र में एक विवाहिता ने दिल दहला देने वाला कदम उठाया। काच्छिया खेड़ी गांव की 25 वर्षीय अणछी ने अपने 5 वर्षीय बेटे सूरज और 2 महीने के बेटे सोनू को कुएं में फेंककर हत्या कर दी। इसके बाद महिला ने चेतक एक्सप्रेस के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली।

2 min read
Google source verification

चित्तौड़गढ़

image

Arvind Rao

Mar 11, 2026

Rajasthan

महिला और उसके दोनों बेटे (फोटो- पत्रिका)

चित्तौड़गढ़: राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन थाना क्षेत्र से एक रूह कंपा देने वाली घटना सामने आई है। यहां काच्छिया खेड़ी गांव में एक 25 वर्षीय विवाहिता ने अपने दो मासूम बेटों की निर्मम हत्या करने के बाद स्वयं भी ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। इस तीहरे हत्याकांड और सुसाइड की घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, काच्छिया खेड़ी निवासी अणछी पत्नी पारसमल कच्छावा मंगलवार सुबह करीब नौ बजे अपने दो पुत्रों सूरज (5 वर्ष) और मात्र दो माह के सोनू के साथ घर से निकली थी। शाम करीब साढ़े छह बजे उसने गांव के पास ही स्थित 40 फीट गहरे और पानी से लबालब भरे कुएं में अपने दोनों मासूम बेटों को फेंक दिया।

मासूमों की हत्या करने के बाद महिला ने गांव के समीप ही उदयपुर से दिल्ली सराय रोहिल्ला जा रही चेतक एक्सप्रेस के आगे छलांग लगा दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि महिला का सिर धड़ से अलग हो गया और शरीर के अंग क्षत-विक्षत हो गए। महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

पुलिस की कार्रवाई और शवों की बरामदगी

घटना की सूचना शाम करीब 6.30 बजे कपासन पुलिस को मिली। सहायक उप निरीक्षक शंकरलाल सालवी पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे और महिला के शव को उप जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। शिनाख्त के दौरान पता चला कि मृतका सुबह से अपने बच्चों के साथ लापता थी।

इसी बीच ग्रामीणों को सूचना मिली कि गांव के एक कुएं में दो बच्चों के शव तैर रहे हैं। पुलिस और ग्रामीणों (विक्रम कच्छावा व अन्य) के सहयोग से कड़ी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों के शवों को बाहर निकाला गया। पुलिस ने तीनों शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है, जिनका पोस्टमॉर्टम बुधवार को किया गया।

जांच में जुटी पुलिस

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उप अधीक्षक (DSP) हरजी लाल यादव और थाना अधिकारी सुनील शर्मा भी मौके पर पहुंचे। मृतका का पीहर राशमी थाना क्षेत्र के हरनाथपुरा गांव में बताया जा रहा है।

घटना स्थल: काच्छिया खेड़ी, कपासन।
मृतक: अणछी (मां), सूरज (5 वर्ष), सोनू (2 माह)।
वजह: फिलहाल अज्ञात, पुलिस जांच जारी।

आखिर एक मां ने अपने ही 'कलेजे के टुकड़ों' के साथ ऐसा घातक कदम क्यों उठाया? क्या यह पारिवारिक कलह का परिणाम था या मानसिक तनाव का? इन सभी पहलुओं पर पुलिस गहनता से तफ्तीश कर रही है।

ये भी पढ़ें

राजस्थानवासियों के लिए बड़ी राहत: अब 30 मिनट में शुरू होगा हार्ट अटैक का इलाज, SMS अस्पताल में जल्द शुरू होगा नया कार्डियक सेंटर
जयपुर
Jaipur Sawai Man Singh Hospital launch Rajasthan first dedicated cardiac center cutting heart attack treatment

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Mar 2026 12:01 pm

Published on:

11 Mar 2026 11:31 am

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कलेजा कपा देने वाली घटना, 2 मासूम बेटों को कुएं में फेंका, फिर ट्रेन के आगे कूदकर मां ने दे दी जान

बड़ी खबरें

View All

चित्तौड़गढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan : 17 कश्मीरी छात्र जेल से रिहा, भजनलाल सरकार से मांगी 'सुरक्षा', जानें क्या है पूरा मामला?

चित्तौड़गढ़

Chittor: कपास-सरसों और गन्ने के बीच छिपा नशे का कारोबार, बिना लाइसेंस लहलहा रही नशे की फसल

पुलिस ने पकड़ी अवैध अफीम की खेती, पत्रिका फोटो
चित्तौड़गढ़

सिर्फ 30 दिन में 36 करोड़ का चढ़ावा, आज और होगी गणना, सांवलिया के भक्तों ने भर दिया खजाना

Sanwaliya Ji Seth
चित्तौड़गढ़

Chittorgarh: विजय स्तंभ 6 साल से बंद, कोरोना खत्म, लेकिन ताले खोलना भूल गया पुरातत्व विभाग

विजय स्तंभ के एंट्री गेट पर लटके ताले, पत्रिका फोटो
चित्तौड़गढ़

मेवाड़ यूनिवर्सिटी में कश्मीरी नर्सिंग छात्रों और पुलिस में टकराव, पुलिस की वर्दी पर हाथ डालने वाले 17 छात्र अरेस्ट

मेवाड़ यूनिवर्सिटी में हंगामे के बाद छात्र अरेस्ट, पत्रिका फोटो
चित्तौड़गढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.