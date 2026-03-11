राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कलेजा कपा देने वाली घटना, 2 मासूम बेटों को कुएं में फेंका, फिर ट्रेन के आगे कूदकर मां ने दे दी जान

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, काच्छिया खेड़ी निवासी अणछी पत्नी पारसमल कच्छावा मंगलवार सुबह करीब नौ बजे अपने दो पुत्रों सूरज (5 वर्ष) और मात्र दो माह के सोनू के साथ घर से निकली थी। शाम करीब साढ़े छह बजे उसने गांव के पास ही स्थित 40 फीट गहरे और पानी से लबालब भरे कुएं में अपने दोनों मासूम बेटों को फेंक दिया।