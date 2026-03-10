Chittorgarh: विजय स्तंभ 6 साल से बंद, कोरोना खत्म, लेकिन ताले खोलना भूल गया पुरातत्व विभाग

विजय स्तम्भ ताले से कब आजाद होगा, विभाग जवाब देने को तैयार नहीं है। वहीं एक साल पहले रैलिंग लगाकर पर्यटकों को विजय स्तम्भ छूने से भी दूर कर दिया है। विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर इन दिनों प्रतिदिन तीन से साढ़े तीन हजार पर्यटक दुर्ग भ्रमण पर आते हैं। ऐसे में विजय स्तम्भ को बंद देखकर पर्यटक भी हैरान हैं। पुरातत्व विभाग की ओर से सूचनात्मक कोई बोर्ड भी नहीं लगा है, जिससे लोगों को यह पता चल सके कि विजय स्तम्भ को हमेशा-हमेशा के लिए बंद कर दिया है या वापस पर्यटकों के लिए खोला जाएगा।