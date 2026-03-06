Rajasthan Highway : राजस्थान के इन 2 जिलों को जोड़ेगा 15 किमी का ग्रामीण मार्ग, स्टेट हाईवे बनने से विकास होगा तेज

उल्लेखनीय है कि इस मार्ग के बनने से मंत्री गौतम दक के अपने विधानसभा क्षेत्र की कई पंचायतों का सीधा जुड़ाव प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों से हो जाएगा। ग्रामीणों ने सरकार के हालिया फैसलों (करजू मोड़ सड़क स्वीकृति) पर आभार जताते हुए उम्मीद जताई है कि जनहित को देखते हुए इस 15 किमी के मार्ग का भी जल्द निरीक्षण करवाकर इसे स्टेट हाईवे के रूप में मंजूरी दी जाएगी।