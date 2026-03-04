राजस्थान की राजनीति में सियासी संग्राम, कांग्रेस के दिग्गज नेता ने BJP विधायक को दी खुली चुनौती, ‘हिम्मत है तो…’

Udaylal Anjana and Shrichand Kripalani: राजस्थान की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप सामान्य हैं, लेकिन मेवाड़ की धरती पर इस बार मुकाबला बेहद तीखा और व्यक्तिगत हो चुका है। निंबाहेड़ा-छोटीसादड़ी विधानसभा क्षेत्र अब दो दिग्गजों पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना और वर्तमान विधायक श्रीचंद कृपलानी के बीच भ्रष्टाचार के आरोपों का अखाड़ा बन गया है।