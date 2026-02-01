Rail Line Project: मेवाड़ के विकास को लगेंगे पंख, दिसंबर 2026 से पहले दौड़ेगी बड़ीसादड़ी-नीमच रेल, सांसद जोशी ने परखा काम

बड़ीसादड़ी। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने गुरुवार को बड़ीसादड़ी-नीमच रेल मार्ग के निर्माण कार्यों का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों को आश्वस्त किया कि रेल लाइन का कार्य तय समय-सीमा दिसंबर 2026 से पहले ही पूरा कर लिया जाएगा। जोशी ने कहा कि यह केवल एक रेल मार्ग नहीं, बल्कि मेवाड़ के आर्थिक और सामाजिक विकास की राह में मील का पत्थर साबित होगा।