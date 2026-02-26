New Train: राजस्थान से मथुरा-वृंदावन जाना हुआ और आसान, इस जिले को मिली नई ट्रेन, जानिए स्लीपर और थर्ड-सेकेंड एसी का किराया

इसमें स्लीपर क्लास का किराया 475 रुपए, थर्ड एसी का किराया 1270 रुपए और सेकंड एसी का किराया 1795 रुपए निर्धारित है। इस ट्रेन में श्रीगंगानगर को केवल 60 सीटें उपलब्ध कराई गई हैं। यदि तीन-चार फेरों में सीटें भरती रहीं तो रेलवे इसे स्थायी कर सकता है। यात्री भार कम रहा तो ट्रेन बंद कर दी जाएगी। इस रूट पर हांसी, सिरसा और अलवर क्षेत्र के यात्रियों को सीधा लाभ मिल सकता है। मथुरा-वृंदावन जाने वाले श्रद्धालु और व्यापारी भी इस नए विकल्प का उपयोग कर सकेंगे।