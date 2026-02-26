राजस्थान में हजारों किसानों को बड़ी राहत: अब मोबाइल पर एक क्लिक में दिखेगी पानी की बारी, खत्म हुआ पर्ची का पुराना झंझट

पानी की बारी की पर्ची बनाने के काम में गड़बड़ी की शिकायतें जिला कलेक्टर, जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता और मुख्यमंत्री संपर्क पोर्टल पर लगातार होने के कारण बाराबंदी ऑनलाइन करने का निर्णय किया गया। पानी की बारी में मनमर्जी से बदलाव की प्रवृत्ति पर भी बाराबंदी ऑनलाइन होने से अंकुश लगेगा। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (निक) श्रीगंगानगर ने इस पोर्टल को तैयार किया है।