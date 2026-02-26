Rajasthan IT Raid: राजस्थान में देश की दिग्गज कंपनी पर IT की बड़ी रेड, 8 गाड़ियों में पहुंची टीम; मचा हड़कंप

गुरुवार अलसुबह, जब औद्योगिक क्षेत्र रीको (RIICO) फेज-2 में काम की शुरुआत ही हुई थी, तभी अचानक 8 गाड़ियों का एक बड़ा काफिला कंपनी के मुख्य द्वार पर आकर रुका। इन गाड़ियों में दिल्ली और जयपुर के आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सवार थे। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टीम के साथ CRPF (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल) के हथियारबंद जवान भी तैनात थे, जिन्होंने पहुंचते ही पूरी फैक्ट्री के चारों ओर मोर्चा संभाल लिया।