होली पर वन विभाग का ‘हर्बल गुलाल’ तोहफा: 5 क्विंटल तैयार, अलवर में 27 फरवरी से बिक्री

अरावली क्षेत्र के अमृतवास व चूहड़सिद्ध जंगलों से पलाश सहित अन्य फूल एकत्र किए जाते हैं। पलाश के फूलों को मार्च-अप्रैल में ही संग्रहित कर अगले वर्ष की तैयारी की जाती है। गुलाल पूरी तरह हाथों से तैयार किया जाता है, किसी मशीन का उपयोग नहीं होता। 200 ग्राम के पैकेट की कीमत 60 रुपये रखी गई है। 27 फरवरी से 1 मार्च तक नंगली सर्किल, अग्रसेन सर्किल, मिनी सचिवालय और होप सर्कस पर बिक्री स्टॉल लगाए जाएंगे।