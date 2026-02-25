कार्रवाई: 180 किलो मिलावटी एवं सिंथेटिक पनीर कराया नष्ट



सूचना के आधार पर सुबह 6 बजे किशनगढ़ सर्किल पर टीम ने आरजे 02 यूबी 2804 नंबर की सफेद ईको कार को रोका। वाहन में पांच पेटियों में करीब 180 किलो सिंथेटिक पनीर मिला। मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन से जांच के बाद पनीर को बदबूदार और संदिग्ध पाए जाने पर मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। कार्रवाई में महिपाल सिंह व सुभाष यादव भी मौजूद रहे।