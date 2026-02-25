25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

सड़कों पर गोवंश को चारा डालने पर रोक, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

निगम ने आमजन से अपील की है कि वे मुख्य मार्गों, चौराहों, तिराहों और सार्वजनिक स्थलों पर गोवंश को चारा न डालें। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Feb 25, 2026

अलवर शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से नगर निगम ने अहम पहल की है। निगम ने आमजन से अपील की है कि वे मुख्य मार्गों, चौराहों, तिराहों और सार्वजनिक स्थलों पर गोवंश को चारा न डालें। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

गोचारा वाहिनी शुरू

नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका ने बताया कि सड़कों और चौराहों पर चारा डालने से गोवंश का जमाव हो जाता है, जिससे सफाई व्यवस्था प्रभावित होती है और यातायात बाधित होता है। कई बार दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ जाती है। इन समस्याओं को देखते हुए निगम ने ‘गोचारा वाहिनी’ की व्यवस्था शुरू की है।

फोन कॉल पर दे सकते हैं सूचना

अब नागरिक सीधे चारा सड़कों पर डालने के बजाय निगम की गोचारा वाहिनी के माध्यम से गोशालाओं तक भिजवा सकते हैं। इसके लिए निगम के कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 0144-2700466 और 8949477947 पर संपर्क कर गोवंश की सूचना दी जा सकती है। निगम ने स्पष्ट किया है कि शहर की साफ-सफाई और यातायात व्यवस्था बनाए रखने में नागरिकों का सहयोग बेहद जरूरी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 Feb 2026 11:43 am

Published on:

25 Feb 2026 11:42 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / सड़कों पर गोवंश को चारा डालने पर रोक, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मत्स्य विश्वविद्यालय का छठा दीक्षांत समारोह 9 अप्रेल को, राज्यपाल होंगे शामिल

अलवर

नई ट्रेन का संचालन: इस रूट पर चलेगी, देखें पूरे टाइम-टेबल  

अलवर

Alwar News: भू-रूपांतरण कैसे हुआ? प्रशासन ने तीन विभागों से मांगी रिपोर्ट

अलवर

सरिस्का के 14 शावकों को चाहिए टेरेटरी के लिए जगह, कब होगा जंगल का विस्तार

अलवर

ACB Action: अलवर में पटवारी 15 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, जमीन के इंतकाल खोलने के बदले में मांगी थी घूस

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.