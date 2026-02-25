सड़कों पर गोवंश को चारा डालने पर रोक, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

अब नागरिक सीधे चारा सड़कों पर डालने के बजाय निगम की गोचारा वाहिनी के माध्यम से गोशालाओं तक भिजवा सकते हैं। इसके लिए निगम के कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 0144-2700466 और 8949477947 पर संपर्क कर गोवंश की सूचना दी जा सकती है। निगम ने स्पष्ट किया है कि शहर की साफ-सफाई और यातायात व्यवस्था बनाए रखने में नागरिकों का सहयोग बेहद जरूरी है।