सड़कों पर गोवंश को चारा डालने पर रोक, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

अलवर शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से नगर निगम ने अहम पहल की है। निगम ने आमजन से अपील की है कि वे मुख्य मार्गों, चौराहों, तिराहों और सार्वजनिक स्थलों पर गोवंश को चारा न डालें। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका ने बताया कि सड़कों और चौराहों पर चारा डालने से गोवंश का जमाव हो जाता है, जिससे सफाई व्यवस्था प्रभावित होती है और यातायात बाधित होता है। कई बार दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ जाती है। इन समस्याओं को देखते हुए निगम ने ‘गोचारा वाहिनी’ की व्यवस्था शुरू की है।
अब नागरिक सीधे चारा सड़कों पर डालने के बजाय निगम की गोचारा वाहिनी के माध्यम से गोशालाओं तक भिजवा सकते हैं। इसके लिए निगम के कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 0144-2700466 और 8949477947 पर संपर्क कर गोवंश की सूचना दी जा सकती है। निगम ने स्पष्ट किया है कि शहर की साफ-सफाई और यातायात व्यवस्था बनाए रखने में नागरिकों का सहयोग बेहद जरूरी है।
