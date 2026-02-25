25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

सरिस्का के 14 शावकों को चाहिए टेरेटरी के लिए जगह, कब होगा जंगल का विस्तार

सरिस्का टाइगर रिजर्व में 14 शावक लगातार ताकतवर हो रहे हैं और अपनी टेरेटरी बनाने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इससे अधिकारियों की भी धड़कनें बढ़ रही हैं।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Umesh Sharma

Feb 25, 2026

अलवर. सरिस्का टाइगर रिजर्व में 14 शावक लगातार ताकतवर हो रहे हैं और अपनी टेरेटरी बनाने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इससे अधिकारियों की भी धड़कनें बढ़ रही हैं। इन शावकों को टेरेटरी के लिए करीब 560 हेक्टेयर एरिया चाहिए। इनके लिए जंगल छोटा पड़ रहा है। ऐसे में दौसा और जयपुर का जंगल सरिस्का में शामिल करने की जरूरत है। नहीं तो मानव व वन्यजीव संघर्ष बढ़ने की संभावना बढ़ेगी।
सरिस्का का एरिया 1213 वर्ग किमी है। यहां 49 टाइगर निवास करते हैं। एक टाइगर के लिए 40 से 50 वर्ग किमी का एरिया टेरेटरी के लिए चाहिए। ऐसे में यह जंगल बाघों के मुताबिक छोटा पड़ने लगा है। जुलाई से अक्टूबर तक 14 शावक बाघ की श्रेणी में शामिल होंगे। टेरेटरी ढूंढेंगे, लेकिन उनके अनुसार जगह होगी, तभी वह जंगल में रुक पाएंगे। अन्यथा बाहर निकलेंगे। सरिस्का के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक आरएस शेखावत ने बताया कि दौसा, जयपुर आदि जगहों के जंगलों को मिलाकर कॉरिडोर बनाना चाहिए। अगर जंगल शामिल नहीं होंगे, तो यह टाइगर बाहर निकलेंगे, जिससे खतरा भी हो सकता है। निगरानी भी कड़ी करनी होगी। जंगल से बाहर आने के बाद और समस्याएं जन्म लेंगी।
इस तरह किया हमला
एक साल पहले सरिस्का का बाघ एसटी-2303 जंगल से निकलकर हरियाणा जा पहुंचा था। उसके हमले में 5 लोग घायल भी हुए थे। एक माह बाद उसे ट्रेंकुलाइज करके दूसरी जगह ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया।
दो बाघिन की टेरेटरी तक जा सकता है एक बाघ
सीनियर गाइड विजय सिंह ने कहा कि एक बाघ दो बाघिन की टेरेटरी तक जा सकता है, लेकिन बाघ किसी दूसरे बाघ की टेरेटरी में प्रवेश नहीं कर सकता। यदि ऐसा होता है, तो फिर परिणाम युद्ध है। जंगलों के बाघों की अधिकतम आयु 18 से 20 साल होती है और चिडि़याघरों के बाघों की उम्र 22 साल तक होती है। एक बाघ शिकार करने के बाद उसका आनंद लेता है और फिर रातभर वह अपनी टेरेटरी में चलता है। करीब 40 से 50 वर्ग किमी एरिया में वह घूम लेता है। टेरेटरी के लिए इतना एरिया मिलना जरूरी है।
यह शावक बनाएंगे टेरेटरी
-13 मार्च 2024 को बाघिन एसटी-12 ने 4 शावकों को तालवृक्ष रेंज में जन्म दिया। इन शावकों की आयु अगले माह दो साल हो जाएगी।
-29 मई 2024 को एसटी-27 ने 2 शावकों को जन्म दिया। यह टहला रेंज में हैं। इन शावकों की आयु 21 माह हो गई।
-30 मई 2024 को एसटी-22 ने 4 शावकों को जन्म दिया था। यह शावक 21 माह के हो गए।
-11 जून 2024 को एसटी-17 ने 3 शावकों को जन्म दिया। अकबरपुर रेंज में निवास कर रहे इन शावकों की आयु करीब 20 माह हो गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Feb 2026 11:06 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / सरिस्का के 14 शावकों को चाहिए टेरेटरी के लिए जगह, कब होगा जंगल का विस्तार

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1 लाख 72 हजार करोड़ का ‘संकल्प’ बजट, जानें इस बार क्या है खास

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

ACB Action: अलवर में पटवारी 15 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, जमीन के इंतकाल खोलने के बदले में मांगी थी घूस

अलवर

बावरिया बांध के पेटे में पावर ग्रिड स्टेशन लगाने की तैयारी की जारी है। एक निजी कंपनी ने अब तक करीब 80 बीघा जमीन खरीद ली है और करीब 320 बीघा भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। मौके पर बिजली उपकरण भी पहुंचने लगे हैं। हालांकि, जल संसाधन (सिंचाई) विभाग ने इस परियोजना के लिए अभी तक कोई एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) जारी नहीं की है।

अलवर

वन अधिकारी और वनपाल को ग्लोव पिस्टल, प्रत्येक नाके पर दाे एसएलआर राइफल

अलवर

दिल्ली-एनसीआर में बदलेगा पार्टिकुलेट मैटर का मानक

अलवर

तिजारा में भगवान चन्द्रप्रभ की निर्वाण तिथि पर निकाली स्वर्ण रथयात्रा

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.