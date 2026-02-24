तिजारा में भगवान चन्द्रप्रभ की निर्वाण तिथि पर निकाली स्वर्ण रथयात्रा

कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान के चित्र पर दीप प्रज्वलन से हुआ। मंदिर अध्यक्ष मुकेश कुमार जैन ने बताया कि आचार्य आदित्य सागर महाराज एवं आचार्य विज्ञानभूषण महाराज ससंघ के सानिध्य में सुबह 6.45 बजे अभिषेक एवं पूजन, 7.30 बजे निर्वाण मोदक समर्पण, 9.15 बजे ध्वजारोहण तथा 9.30 बजे धर्मसभा आयोजित की गई।