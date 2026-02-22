अलवर जिले में बढ़े 2.37 प्रतिशत मतदाता, अब संख्या हुई 14.96 लाख

जिले में 32,373 फॉर्म-6/6ए, 3,321 फॉर्म-7 व 11,953 फॉर्म-8 प्राप्त हुए। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने दावे व आपत्तियों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची फॉर्म 9, 10, 11, 11ए और 11 बी में तैयार की और ऐसी सूचियों की एक प्रति उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रत्येक कार्य दिवस को प्रदर्शित की गई। यह सूचियां जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बेवसाइट पर भी ऑनलाइन की गई थीं। कलक्टर ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाना, हटाना व प्रविष्टियों में संशोधन एक अनवरत प्रक्रिया है, जो जारी है। इसके लिए फॉर्म 6 भरना होगा। बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रकाश गंगावत, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष जगन्नाथ गोयल, सीपीआइ(एम) के सचिव भोलाराम शर्मा आदि मौजूद रहे।