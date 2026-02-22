दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर हादसा: पंचर गाड़ी को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, दो महिलाओं की मौत

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर गोविंदगढ़ क्षेत्र में शनिवार-रविवार की दरमियानी रात दर्दनाक सड़क हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य लोग घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब एक्सप्रेस-वे के किनारे पंचर होने के कारण खड़ी एक 7-सीटर कार को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी।