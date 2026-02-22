अलवर में दर्दनाक सड़क हादसा: तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक युवक की मौत, भाई गंभीर घायल 

मृतक सचिन मीना निवासी परवैणी बताया गया है, जो अलवर के रूपबास क्षेत्र में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। उसका भाई आशीष भी उसके साथ पढ़ाई में जुटा था। परिजनों के अनुसार दोनों भाई कैटरिंग का काम कर लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार से आ रही कार ने उन्हें चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि सचिन ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।