Alwar Mandi Bhav: सरसों के भाव 300 रुपए प्रति क्विंटल गिरे, एमएसपी पर खरीद शुरू नहीं होने से किसान परेशान

अभी तक सरकारी खरीद के लिए पंजीयन प्रक्रिया भी शुरू नहीं की गई है। ऐसे में उन्हें व्यापारियों को ही फसल बेचनी पड़ रही है। किसानों का आरोप है कि यदि समय पर एमएसपी पर खरीद शुरू हो जाए, तो उन्हें बेहतर दाम मिल सकते हैं और नुकसान से बचाव होगा। वहीं, एक ओर बाजार में गिरते दाम और दूसरी ओर सरकारी खरीद में देरी से किसान परेशान हैं।