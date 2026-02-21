Alwar News: मुनाफे का दिया झांसा, युवती से साढ़े तीन लाख की ठगी

आरोपी ने युवती को सुरक्षित शेयरों में निवेश कर भारी मुनाफा कमाने का लालच दिया। विश्वास में आकर युवती ने अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज उसे भेज दिए। 24 जून 2025 को 521 रुपए जमा कर एक अकाउंट खुलवाया गया। इसके बाद अलग-अलग तिथियों में युवती आरोपी के बताए खातों में रकम भेजती रही।