Rajasthan Ration Card: राशन कार्ड में नाम जोड़ने का पोर्टल खुला, घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की इस पहल से आमजन को अनावश्यक भागदौड़ से राहत मिलेगी। सभी प्रकरणों का नियमानुसार सत्यापन कर ही अनुमोदन दिया जाएगा। विभाग द्वारा पोर्टल पुन: शुरू करने से आमजन को बड़ी सुविधा मिलेगी और ई-मित्र केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पात्र परिवार स्वयं आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक प्रकरण का परीक्षण कर स्वीकृति प्रदान की जाएगी। -राकेश सोनी, जिला रसद अधिकारी, खैरथल-तिजारा