इंदिरा गांधी स्टेडियम में विशेष योग्यजनों की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक लक्ष्मण सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता में जिलेभर से बड़ी संख्या में विशेष योग्यजन खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विभिन्न आयु वर्गों में दौड़, गोला फेंक, लंबी कूद सहित अन्य खेल स्पर्धाएं आयोजित की गईं। खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से दर्शकों का मन मोह लिया।