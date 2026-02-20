नर्सिंग में बड़ा फर्जीवाड़ा… घर बैठे लीजिए 1.40 लाख में ANM व 2.40 लाख में GNM की डिग्री 

अलवर जिले में नर्सिंग शिक्षा के नाम पर फर्जीवाड़ा चल रहा है। नर्सिंग शिक्षा की कई दुकानें खुल गई हैं, जो पैसा लेकर डिग्रियां बांट रही हैं। पैसा देने पर कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। पास कराने की भी फुल गारंटी है। मोटी फीस लेकर बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम जैसी डिग्रियां बांटी जा रही हैं। ऐसी तमाम शिकायतों के बाद पत्रिका रिपोर्टर ने पड़ताल शुरू करते हुए शहर के एक नर्सिंग कॉलेज के संचालक से फोन पर बात की, तो कॉलेज संचालक ने मध्यप्रदेश से सभी नर्सिंग कॉलेजों से डिग्री दिलाने का दावा किया।